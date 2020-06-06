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Версальский дворец открыт для посещений после 82-дневного карантина

06 июня 2020 13:44
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Новости Франции. После карантина во Франции 6 июня начал принимать посетителей Версальский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Версальский дворец открыт для посещений после 82-дневного карантина -1

Посетители обязаны строго соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Билеты рекомендуют заказывать через интернет. Посещение дворцов группами до 10 человек с гидом будет доступно только с 10 июня.

Версальский дворец открыт для посещений после 82-дневного карантина -4

Напомним, дворцовый комплекс был закрыт 82 дня. Прекращение работы на столь долгий срок происходило дважды в истории. Первый раз это случилось в 1939 году, когда началась Вторая мировая война.

# Коронавирус # Фотофакт

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