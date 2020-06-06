Версальский дворец открыт для посещений после 82-дневного карантина

Новости Франции. После карантина во Франции 6 июня начал принимать посетителей Версальский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. После карантина во Франции 6 июня начал принимать посетителей Версальский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетители обязаны строго соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Билеты рекомендуют заказывать через интернет. Посещение дворцов группами до 10 человек с гидом будет доступно только с 10 июня.
Напомним, дворцовый комплекс был закрыт 82 дня. Прекращение работы на столь долгий срок происходило дважды в истории. Первый раз это случилось в 1939 году, когда началась Вторая мировая война.