Версальский дворец открыт для посещений после 82-дневного карантина

Новости Франции. После карантина во Франции 6 июня начал принимать посетителей Версальский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители обязаны строго соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Билеты рекомендуют заказывать через интернет. Посещение дворцов группами до 10 человек с гидом будет доступно только с 10 июня.