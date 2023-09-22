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Китай предложил бойкотировать односторонние санкции на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

22 сентября 2023 20:03
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Международному сообществу необходимо бойкотировать односторонние санкции. Об этом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил вице-председатель КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай предложил бойкотировать односторонние санкции на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке-1

По его словам, односторонние санкции являются противозаконными и наносят серьезный урон международным отношениям, поскольку подрывают стабильность и гармонию в мире. При этом вместе с санкциями должна уйти и политика силового принуждения и гегемонии. В свою очередь, власти Китая готовы защищать права иностранных инвесторов и активно содействовать глобальному экономическому росту. Проводя политику открытости в отношении других государств.

# ООН # Фотофакт

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