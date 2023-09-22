Китай предложил бойкотировать односторонние санкции на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Международному сообществу необходимо бойкотировать односторонние санкции. Об этом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил вице-председатель КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, односторонние санкции являются противозаконными и наносят серьезный урон международным отношениям, поскольку подрывают стабильность и гармонию в мире. При этом вместе с санкциями должна уйти и политика силового принуждения и гегемонии. В свою очередь, власти Китая готовы защищать права иностранных инвесторов и активно содействовать глобальному экономическому росту. Проводя политику открытости в отношении других государств.