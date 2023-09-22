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Боррель назвал Европейский союз травоядным в мире хищников

22 сентября 2023 15:01
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Евросоюз травоядным животным в мире хищников, которое было поставлено перед необходимостью очнуться в связи с конфликтом в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что ЕС должен и дальше отстаивать верховенство закона, но одновременно понимать, что с отдельными лидерами нужен другой подход. Боррель также обратил внимание на то, что конфликт в Украине заставил европейские страны «проснуться» и провести пересмотр своих расходов на оборону. Ранее он также раскритиковал Совет Безопасности ООН за его неэффективность в последние годы.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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