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Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц из-за всплеска гриппа

22 сентября 2023 14:21
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Новости Эквадора. Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц. Необходимость вызвана всплеском птичьего гриппа в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц из-за всплеска гриппа-1

Сложная ситуация сложилась, в частности, на Галапагосских островах. Там уже работает группа экспертов. Исследователи провели лабораторные анализы и подтвердили наличие заболевания у некоторых особей.

Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц из-за всплеска гриппа-4

Дэнни Руэда, директор национального парка:
Это прискорбная новость, поскольку наши птицы очень редкие. Мы ведем постоянный мониторинг в местах, где были обнаружены пораженные особи. Первая мера – закрыть эти места для посетителей.

Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц из-за всплеска гриппа-7

На Галапагосских островах можно встретить почти 80 видов птиц с ограниченным ареалом обитания. Эти пернатые больше остальных подвержены риску исчезновения.

# Птицы # Марина Кишкурно # Фотофакт

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