Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц из-за всплеска гриппа

Новости Эквадора. Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц. Необходимость вызвана всплеском птичьего гриппа в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная ситуация сложилась, в частности, на Галапагосских островах. Там уже работает группа экспертов. Исследователи провели лабораторные анализы и подтвердили наличие заболевания у некоторых особей.

Дэнни Руэда, директор национального парка:

Это прискорбная новость, поскольку наши птицы очень редкие. Мы ведем постоянный мониторинг в местах, где были обнаружены пораженные особи. Первая мера – закрыть эти места для посетителей.