Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц из-за всплеска гриппа

Новости Эквадора. Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц. Необходимость вызвана всплеском птичьего гриппа в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эквадора. Власти Эквадора усиливают меры по защите редких видов птиц. Необходимость вызвана всплеском птичьего гриппа в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сложная ситуация сложилась, в частности, на Галапагосских островах. Там уже работает группа экспертов. Исследователи провели лабораторные анализы и подтвердили наличие заболевания у некоторых особей.
Дэнни Руэда, директор национального парка:
Это прискорбная новость, поскольку наши птицы очень редкие. Мы ведем постоянный мониторинг в местах, где были обнаружены пораженные особи. Первая мера – закрыть эти места для посетителей.
На Галапагосских островах можно встретить почти 80 видов птиц с ограниченным ареалом обитания. Эти пернатые больше остальных подвержены риску исчезновения.