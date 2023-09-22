Бывшего бойца СОБР Гаравского швейцарский суд обвинил в обмане суда

Такого спектакля Швейцария еще не видела. Даже не понятно чего больше в нем: европейской демократии или банальной лжи? Уже не первый год западные спецслужбы разыгрывают повестку, связанную с эскадронами смерти в Беларуси: мол, по указанию властей силовики уничтожали политических оппонентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в эти дни швейцарский суд должен был поставить промежуточную точку в деле. Якобы свидетель и он якобы же исполнитель убийств, бывший боец СОБРа Гаравский предстал перед судом за обман суда. То есть во время процесса он давал настолько противоречивые показания, что даже судьи сочли это за издевательство над судом. В итоге вынесли приговор Горавскому не за похищение и убийство, а по сути за ложь: самооговор, введение суда в заблуждение и трату судом времени на пустое разбирательство. Вывод прост. Если он лжесвидетель, значит, и о преступлении нет смысла говорить. Но теперь деструктивные медиа из этого пытаются слепить новую информационную бомбу. Вот фрагмент видеосюжета экстремистского источника.

Гэты чалавек дае дастаткова супрацьлеглыя паказанні, і суд будзе ўжо вырашаць, якую адказнасць ен панясе і ў якім злачынстве ен вінаваты.