Китай отмечает 40-летие политики реформ и открытости

Новости Китая. Торжественное собрание по случаю праздника прошло 18 декабря в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Торжественное собрание по случаю праздника прошло 18 декабря в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава КНР Си Цзиньпин выступил с торжественной речью, в которой отметил, что за прошедшие десятилетия стране удалось решить многие проблемы, такие как голод, лишения и бедность.
За последние 40 лет располагаемый доход на душу населения увеличился более чем в 22 раза. На данный момент вклад Китая в мировой экономический рост превышает 30 %.