Китай отмечает 40-летие политики реформ и открытости

Новости Китая. Торжественное собрание по случаю праздника прошло 18 декабря в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава КНР Си Цзиньпин выступил с торжественной речью, в которой отметил, что за прошедшие десятилетия стране удалось решить многие проблемы, такие как голод, лишения и бедность.