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Во время пожара в индийской больнице погибли 8 человек, еще 145 пострадали

18 декабря 2018 09:54
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Новости Индии. Пожар в индийской больнице унес жизни 8 человек. Пламя с огромной скоростью распространилось по 5-этажному зданию, заблокировав путь к отступлению многим пациентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время пожара в индийской больнице погибли 8 человек, еще 145 пострадали-1

В результате происшествия пострадали 145 человек. Эксперты подозревают, что ЧП произошло из-за короткого замыкания.

Во время пожара в индийской больнице погибли 8 человек, еще 145 пострадали-4

# Пожар # Фотофакт

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