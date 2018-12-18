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Дед Мороз скончался после утренника в детском саду

18 декабря 2018 13:53
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Новости России. После утренника в детском саду города Кемерово умер актер, исполнявший роль Деда Мороза.

По информации ТАСС, скончался 67-летний заслуженный артист России Валерий Титенко. Мужчине стало плохо на утреннике, актер скончался в машине скорой помощи.

Дед Мороз скончался после утренника в детском саду-1

Фото: muz42.ru

По информации, которая опубликована на сайте музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва, где служил Валерий Титенко, он не дожил до своего 68 дня рождения несколько дней. Он более 30 лет работал в театре – в репертуаре актера было много ролей разных жанров.

Представители театра выразили соболезнования близким актера. 

# Некролог # Валерий Титенко

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