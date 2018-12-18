Дед Мороз скончался после утренника в детском саду

Новости России. После утренника в детском саду города Кемерово умер актер, исполнявший роль Деда Мороза.
По информации ТАСС, скончался 67-летний заслуженный артист России Валерий Титенко. Мужчине стало плохо на утреннике, актер скончался в машине скорой помощи.
По информации, которая опубликована на сайте музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва, где служил Валерий Титенко, он не дожил до своего 68 дня рождения несколько дней. Он более 30 лет работал в театре – в репертуаре актера было много ролей разных жанров.
Представители театра выразили соболезнования близким актера.