Дед Мороз скончался после утренника в детском саду

По информации, которая опубликована на сайте музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва, где служил Валерий Титенко, он не дожил до своего 68 дня рождения несколько дней. Он более 30 лет работал в театре – в репертуаре актера было много ролей разных жанров.

Представители театра выразили соболезнования близким актера.