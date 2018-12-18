Генассамблея ООН приняла глобальный пакт о беженцах

Новости мира. В пользу документа высказалась 181 страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договор призван ослабить нагрузку на государства, которые принимают беженцев, а также улучшить ситуацию с обеспечением всего необходимого для переселенцев на новых местах.