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Генассамблея ООН приняла глобальный пакт о беженцах

18 декабря 2018 14:35
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Новости мира. В пользу документа высказалась 181 страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генассамблея ООН приняла глобальный пакт о беженцах-1

Договор призван ослабить нагрузку на государства, которые принимают беженцев, а также улучшить ситуацию с обеспечением всего необходимого для переселенцев на новых местах.

Генассамблея ООН приняла глобальный пакт о беженцах-4

Кроме того, будут прилагаться усилия, чтобы улучшить условия жизни в тех странах, откуда прибывает наибольшее количество мигрантов.

# ООН # Фотофакт

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