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Китай одобрил испытания на людях новой вакцины от коронавируса

24 июня 2020 11:31
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Новости Китая. В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Китай одобрил испытания на людях новой вакцины от коронавируса-1

Она представляет третий тип препаратов против COVID-19, разработанных китайскими специалистами и допущенных к этой фазе исследований. Один из этапов эксперимента пройдёт в больницах Пекина и Чунцина.

Китай одобрил испытания на людях новой вакцины от коронавируса-4

Специалисты намерены выяснить, безопасна ли вакцина для применения на людях. На данный момент в Китае одобрены клинические испытания пяти различных препаратов, которые потенциально могут помочь в борьбе с пандемией. 

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 9 миллионов инфицированных коронавирусом. Количество случаев заражения за последние сутки возросло более чем на 130 тысяч.

# Коронавирус # Фотофакт

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