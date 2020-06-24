Египет намерен отменить плату за получение визы

Новости Египта. Египет планирует отменить плату за получение визы до конца октября. Такое решение власти страны приняли для того, чтобы путешественники всё же приезжали отдыхать на курорты Красного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит каждому гостю сэкономить 25 долларов. Напомним, Египет ждет иностранных туристов уже с 1 июля. 260 гостиниц получили сертификат гигиенической безопасности, который подтверждает соблюдение противовирусных мер. Отели смогут работать только с загрузкой в 50 %, и в них обязательно должен быть врач.