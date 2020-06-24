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Египет намерен отменить плату за получение визы

24 июня 2020 08:53
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Новости Египта. Египет планирует отменить плату за получение визы до конца октября. Такое решение власти страны приняли для того, чтобы путешественники всё же приезжали отдыхать на курорты Красного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит каждому гостю сэкономить 25 долларов. Напомним, Египет ждет иностранных туристов уже с 1 июля. 260 гостиниц получили сертификат гигиенической безопасности, который подтверждает соблюдение противовирусных мер. Отели смогут работать только с загрузкой в 50 %, и в них обязательно должен быть врач.

Египет намерен отменить плату за получение визы -1

А вот рестораны, кафе, спортивные клубы в стране возобновят работу уже с 27 июня. Количество посетителей ограничат и всех обяжут носить маски. Откроются для ежедневных молитв и мечети.

# Туризм # Фотофакт

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