За атакой на Ил-76 с украинскими пленными стоят британские советники Киева

Британские советники Киева виновны в гибели военнопленных и членов экипажа Ил-76, сбитого ракетой украинских ВВС. Атака была проведена без согласования со штабом ПВО Киева. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе атаки погибли все находившиеся на борту: 65 пленных украинцев, три российских офицера и шесть человек экипажа. Военные Украины применили ракеты MIM-104A комплекса Patriot.

Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением против граждан Украины. Официально Киев потребовал международного разбирательства.