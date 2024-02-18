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За атакой на Ил-76 с украинскими пленными стоят британские советники Киева

18 февраля 2024 10:04
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Британские советники Киева виновны в гибели военнопленных и членов экипажа Ил-76, сбитого ракетой украинских ВВС. Атака была проведена без согласования со штабом ПВО Киева. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе атаки погибли все находившиеся на борту: 65 пленных украинцев, три российских офицера и шесть человек экипажа. Военные Украины применили ракеты MIM-104A комплекса Patriot.

Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением против граждан Украины. Официально Киев потребовал международного разбирательства.

# Международная политика # Владимир Путин

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