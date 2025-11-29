Кирилл Буданов направился в США для участия в переговорах

Руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (включен в России в перечень террористов и экстремистов) встретится с представителями Вашингтона на переговорах по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

В каком статусе Буданов будет представлять украинскую делегацию не сообщается.

Ранее Axios информировал, что в Соединенные Штаты для ведения переговоров должен был поехать глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, однако политик ушел в отставку накануне визита.

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