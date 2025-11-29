Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента

Ситуация с увольнением главы Офиса президента Украины Андрея Ермака указывает на то, что Владимир Зеленский перестал являться «источником власти» в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Указ Зеленским об увольнении Ермака подписан 28 ноября. При этом издание отмечает, что де-факто Ермак уволен Национальным антикоррупционным бюро Украины. Зеленский «отправил в отставку своего ближайшего соратника» буквально после обыска, а также когда возник общественный резонанс, говорится в материале.

В публикации сделан акцент, что немногие верят в реализацию Ермаком и другими фигурантами коррупционных дел своих схем без одобрения или прямого участия в них Владимира Зеленского.

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