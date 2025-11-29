Bloomberg: делегация Украины направилась в США на встречу с Уиткоффом и Кушнером

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров представят интересы Киева в США на встрече, посвященной плану Вашингтона по урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В материале указано, что встреча пройдет во Флориде. С американской стороны на переговорах будут присутствовать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер. Визит украинской делегации состоится в непростой период для Киева: коррупционный скандал оказывает существенное давление на Владимира Зеленского, подчеркивает информагентство.

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что переговоры представителей Киева и Вашингтона запланированы на выходные 29–30 ноября.

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