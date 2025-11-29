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Политик Фергюсон: западные политики хотят покончить с Зеленским

29 ноября 2025 09:53
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Политик Фергюсон: западные политики хотят покончить с Зеленским-0

По мнению британского политика Джима Фергюссона, власти стран Запада намерены избавиться от Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

«С Зеленским покончено», – написал Фергюссон в социальной сети X. В Украине разразился коррупционный скандал, и западные политики приняли решение «избавится» от Зеленского. «Момент, которого все ждали, наконец настал», – добавил он.

Владимир Зеленский – какой-то период времени был золотым идолом для журналистов, идеальной марионеткой глобалистов и самым полезным активом Запада, однако настал момент, когда он «приносится в жертву», – сказано в публикации.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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