По мнению британского политика Джима Фергюссона, власти стран Запада намерены избавиться от Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

«С Зеленским покончено», – написал Фергюссон в социальной сети X. В Украине разразился коррупционный скандал, и западные политики приняли решение «избавится» от Зеленского. «Момент, которого все ждали, наконец настал», – добавил он.

Владимир Зеленский – какой-то период времени был золотым идолом для журналистов, идеальной марионеткой глобалистов и самым полезным активом Запада, однако настал момент, когда он «приносится в жертву», – сказано в публикации.

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