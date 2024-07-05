Кир Стармер занял пост нового премьера Великобритании

Накануне британцы голосовали за представителей палаты общин. Парламентские выборы завершились крупнейшим поражением правящей Консервативной партии. 14 лет она находилась у власти в стране. Теперь решить проблемы, накопленные за это время, попробуют лейбористы. Теперь уже бывший премьер признал своего поражение и даже поздравил оппонента с новой должностью.

Риши Сунак, экс-премьер-министр Великобритании:

Сегодня передача власти из рук в руки пройдет в мирной и упорядоченной манере, с доброй волей со всех сторон. Это должно дать нам всем уверенность в стабильности и будущем нашей страны. Британский народ сегодня вынес отрезвляющий вердикт, многому нужно научиться. И я беру на себя ответственность за поражение.

Недоверие граждан к правительству в полной мере проявилось на выборах и привело консерваторов к поражению. На этом фоне Уэльс принимает несколько необычный закон. Теперь там политикам запрещено врать. Если кто-то покривил душой и это стало известно, человека немедленно уволят и запретят заниматься политической деятельностью.