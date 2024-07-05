Прямой эфир

Кир Стармер занял пост нового премьера Великобритании

05 июля 2024 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чрезмерные траты, в целом экономические проблемы и миграционный кризис лишили Сунака должности главы правительства Британии. В Королевстве представили нового премьера. Кир Стармер принял дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кир Стармер занял пост нового премьера Великобритании-1

Накануне британцы голосовали за представителей палаты общин. Парламентские выборы завершились крупнейшим поражением правящей Консервативной партии. 14 лет она находилась у власти в стране. Теперь решить проблемы, накопленные за это время, попробуют лейбористы. Теперь уже бывший премьер признал своего поражение и даже поздравил оппонента с новой должностью.

Кир Стармер занял пост нового премьера Великобритании-4

Риши Сунак, экс-премьер-министр Великобритании:
Сегодня передача власти из рук в руки пройдет в мирной и упорядоченной манере, с доброй волей со всех сторон. Это должно дать нам всем уверенность в стабильности и будущем нашей страны. Британский народ сегодня вынес отрезвляющий вердикт, многому нужно научиться. И я беру на себя ответственность за поражение.

Недоверие граждан к правительству в полной мере проявилось на выборах и привело консерваторов к поражению. На этом фоне Уэльс принимает несколько необычный закон. Теперь там политикам запрещено врать. Если кто-то покривил душой и это стало известно, человека немедленно уволят и запретят заниматься политической деятельностью.

# Международная политика # Новости Великобритании

Другие новости рубрики

Все новости
МВД Франции: задержаны подозреваемые в подготовке терактов в период Олимпиады
05 июля 2024 16:52

МВД Франции: задержаны подозреваемые в подготовке терактов в период Олимпиады

Литва планирует укрепить границу с Россией и Беларусью
05 июля 2024 16:51

Литва планирует укрепить границу с Россией и Беларусью

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 50 БПЛА ВСУ над несколькими регионами
05 июля 2024 12:56

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 50 БПЛА ВСУ над несколькими регионами