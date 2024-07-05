МВД Франции: задержаны подозреваемые в подготовке терактов в период Олимпиады

Под угрозой срыва. И речь вновь о летней Олимпиаде в Париже. Теперь к многочисленным организационным проблемам добавилась куда более серьезная: под вопросом обеспечение безопасности мирового спортивного состязания. В МВД сообщили о задержании нескольких человек, подозреваемых в подготовке терактов в период Игр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию несколько дней скрывали, чтобы не пугать людей в период избирательной кампании. Теперь было принято решение придать засекреченные сведения огласке. По словам главы МВД, ситуация в республике из-за террористических угроз остается напряженной. Кроме того, сегодня же появилась информация о возможной отмене соревнований из-за политической напряженности во Франции. Однако Международный олимпийский комитет позже опроверг эти сведения.

Напомним, проведение Олимпиады в Париже запланировано с 26 июля по 11 августа. На фоне возросших рисков число зрителей на церемонии открытия сократили почти вдвое.