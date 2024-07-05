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Литва планирует укрепить границу с Россией и Беларусью

05 июля 2024 16:51
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Литва планирует укрепить границу с Россией и Беларусью. Минобороны прибалтийской республики предложило установить запасные заграждения на дорогах, а также конструкции для крепления взрывчатых веществ на мостах в приграничье, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва планирует укрепить границу с Россией и Беларусью-1

Как подчеркнули в военном ведомстве, это позволило бы остановить действия враждебных государств в случае военной агрессии. Вильнюс не оставляет попыток выставить Беларусь агрессором, утверждая, что от нас якобы исходит опасность для Прибалтики. Хотя из Минска не раз звучали опровержения подобных мнений, Литва закупила бетонные дорожные заграждения и другое снаряжение, способное усилить охрану рубежей общей стоимостью свыше четырех миллионов евро. Еще одна географическая соседка Беларуси – Польша – тоже не жалеет денег на подобные средства защиты. Страна намерена построить электронный барьер на пограничных участках рек в Подляском воеводстве. Это участок длиной в 50 километров.

# Граница

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