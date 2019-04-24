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Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным

24 апреля 2019 08:16
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бронированный поезд главы КНДР сделал небольшую остановку на станции Хасан на юге Приморского края.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным-1

По традиции северо-корейского лидера встретили хлебом и солью, после чего он посетил Дом российско-корейской дружбы, а затем вернулся на поезд, чтобы продолжить путь во Владивосток. Там уже завтра начнутся переговоры глав государств. Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом.

Также в ходе встречи запланировано обсуждение двусторонних отношений. На этом саммите Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся впервые. При этом Россия станет первой страной, которую северокорейский лидер посетит после того, как его переизбрали председателем Госсовета КНДР.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным-4

Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным-6

Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным-8

Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным-10

# Международная политика # Ким Чен Ын # Фотофакт

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