В Индонезии более 50 человек умерли во время подсчёта голосов после выборов

Новости Индонезии. Более 50 человек умерли во время подсчета голосов после выборов в Индонезии. Еще три десятка находятся в больнице. Это произошло из-за сильного переутомления. У большинства сотрудников рабочий день начался в 5 утра и завершился только спустя сутки.

Прошедшие 17 апреля выборы в Индонезии стали самыми крупными в мире. Кроме президента, граждане выбирали депутатов двух палат парламента и местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тысяч кандидатов. Подсчет голосов продолжается.