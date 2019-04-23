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В Индонезии более 50 человек умерли во время подсчёта голосов после выборов

23 апреля 2019 11:12
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Новости Индонезии. Более 50 человек умерли во время подсчета голосов после выборов в Индонезии. Еще три десятка находятся в больнице. Это произошло из-за сильного переутомления. У большинства сотрудников рабочий день начался в 5 утра и завершился только спустя сутки.

Прошедшие 17 апреля выборы в Индонезии стали самыми крупными в мире. Кроме президента, граждане выбирали депутатов двух палат парламента и местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тысяч кандидатов. Подсчет голосов продолжается. 

В Индонезии более 50 человек умерли во время подсчёта голосов после выборов -1

В Индонезии более 50 человек умерли во время подсчёта голосов после выборов -3

В Индонезии более 50 человек умерли во время подсчёта голосов после выборов -5

В Индонезии более 50 человек умерли во время подсчёта голосов после выборов -7

# Несчастный случай # Фотофакт

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