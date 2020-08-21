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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

21 августа 2020 08:19
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Глава Северной Кореи передал часть своих полномочий своей сестре. Ким Ё Чжон стала фактически вторым лицом в политической структуре КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре-1

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре-3

Она будет отвечать за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Кроме того, Ким Чен Ын делегировал обязанности по управлению экономикой председателю кабинета министров и заместителю председателя Госсовета.  

Еще два высокопоставленных чиновника будут частично отвечать за вопросы обороны.  

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре-6

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре-8

Напомним, в апреле Ким Чен Ын в течение 20 дней не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем. Звучали даже предположения о его смерти. Однако в начале мая северокорейский лидер вместе с сестрой посетили церемонию открытия нового завода.  

# Международная политика # Ким Ё Чжон # Ким Чен Ын # Фотофакт

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