Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Глава Северной Кореи передал часть своих полномочий своей сестре. Ким Ё Чжон стала фактически вторым лицом в политической структуре КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Северной Кореи передал часть своих полномочий своей сестре. Ким Ё Чжон стала фактически вторым лицом в политической структуре КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она будет отвечать за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Кроме того, Ким Чен Ын делегировал обязанности по управлению экономикой председателю кабинета министров и заместителю председателя Госсовета.
Еще два высокопоставленных чиновника будут частично отвечать за вопросы обороны.
Напомним, в апреле Ким Чен Ын в течение 20 дней не появлялся на публике из-за проблем со здоровьем. Звучали даже предположения о его смерти. Однако в начале мая северокорейский лидер вместе с сестрой посетили церемонию открытия нового завода.