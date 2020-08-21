Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Глава Северной Кореи передал часть своих полномочий своей сестре. Ким Ё Чжон стала фактически вторым лицом в политической структуре КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она будет отвечать за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Кроме того, Ким Чен Ын делегировал обязанности по управлению экономикой председателю кабинета министров и заместителю председателя Госсовета.

Еще два высокопоставленных чиновника будут частично отвечать за вопросы обороны.