Прямой эфир

Лидер украинских коммунистов о ситуации в Беларуси: С чем не согласны? Предложите свою программу, анализ реальной ситуации

21 августа 2020 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Взгляд со стороны, но с высоты собственного политического опыта. «К вам пришли враги белорусского народа!» – так лидер украинских коммунистов Петр Симоненко расценивает внутреннюю ситуацию в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперт предупреждает белорусов: поддаться на призывы нынешних оппонентов власти, значит превратить Беларусь в плацдарм противостояния с Россией, конкурентоспособные предприятия – уничтожить, а рабочих – разогнать.

Лидер украинских коммунистов о ситуации в Беларуси: С чем не согласны? Предложите свою программу, анализ реальной ситуации-1

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:
Я сейчас вижу, что «платный патриотизм» захалявный по своей основе, он циничен, потому что у вас никто не думал над тем, чтобы предложить программу. С чем не согласны? Предложите программу. Предложите свой анализ реальной ситуации, предложите конкретные меры, покажите свои кадры, кто у вас способен . Ничего этого нет!

Это лишний раз говорит: они не думают о будущем. Они сейчас выполняют задачу – расчистить площадку для истинных хозяев, кто придет через некоторое время. Если, не дай бог, у вас это произойдет, и будет руководить народом Беларуси.

# Международная политика # Петр Симоненко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 сентября перед посещением Египта нужно будет сдать тест на коронавирус
20 августа 2020 15:08

С 1 сентября перед посещением Египта нужно будет сдать тест на коронавирус

В Германии планируют перейти на 4-дневную рабочую неделю, чтобы уменьшить последствия пандемии
20 августа 2020 11:28

В Германии планируют перейти на 4-дневную рабочую неделю, чтобы уменьшить последствия пандемии

У берегов Гаити затонуло судно, погибли 14 человек
20 августа 2020 10:54

У берегов Гаити затонуло судно, погибли 14 человек