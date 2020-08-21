Лидер украинских коммунистов о ситуации в Беларуси: С чем не согласны? Предложите свою программу, анализ реальной ситуации

Новости Беларуси. Взгляд со стороны, но с высоты собственного политического опыта. «К вам пришли враги белорусского народа!» – так лидер украинских коммунистов Петр Симоненко расценивает внутреннюю ситуацию в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Я сейчас вижу, что «платный патриотизм» захалявный по своей основе, он циничен, потому что у вас никто не думал над тем, чтобы предложить программу. С чем не согласны? Предложите программу. Предложите свой анализ реальной ситуации, предложите конкретные меры, покажите свои кадры, кто у вас способен . Ничего этого нет!

Это лишний раз говорит: они не думают о будущем. Они сейчас выполняют задачу – расчистить площадку для истинных хозяев, кто придет через некоторое время. Если, не дай бог, у вас это произойдет, и будет руководить народом Беларуси.