Прямой эфир

С 1 сентября перед посещением Египта нужно будет сдать тест на коронавирус

20 августа 2020 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Чтобы въехать в Египет, всем туристам придется предъявить результаты ПЦР-теста на наличие коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые правила начнут действовать уже с 1 сентября.

С 1 сентября перед посещением Египта нужно будет сдать тест на коронавирус-1

На такие меры власти были вынуждены пойти из-за роста числа заболевших во многих странах мира. Предполагается, что таким образом удастся обезопасить и местных жителей, и иностранных гостей.

Напомним, Египет одним из первых открыл границы и возобновил международное авиасообщение после пандемии COVID-19.

С 1 сентября перед посещением Египта нужно будет сдать тест на коронавирус-4

С 15 августа было объявлено, что всем приезжим в страну будет необходимо не позднее чем за 72 часа до прибытия сдать тесты на коронавирус. Однако это требование ранее не касалось транзитных пассажиров и путешественников, прибывающих в курортные зоны.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии планируют перейти на 4-дневную рабочую неделю, чтобы уменьшить последствия пандемии
20 августа 2020 11:28

В Германии планируют перейти на 4-дневную рабочую неделю, чтобы уменьшить последствия пандемии

У берегов Гаити затонуло судно, погибли 14 человек
20 августа 2020 10:54

У берегов Гаити затонуло судно, погибли 14 человек

В Токио от жары погибли уже более 130 жителей
20 августа 2020 10:40

В Токио от жары погибли уже более 130 жителей