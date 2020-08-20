С 1 сентября перед посещением Египта нужно будет сдать тест на коронавирус

Новые правила начнут действовать уже с 1 сентября.

Новости Египта. Чтобы въехать в Египет, всем туристам придется предъявить результаты ПЦР-теста на наличие коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такие меры власти были вынуждены пойти из-за роста числа заболевших во многих странах мира. Предполагается, что таким образом удастся обезопасить и местных жителей, и иностранных гостей.

Напомним, Египет одним из первых открыл границы и возобновил международное авиасообщение после пандемии COVID-19.