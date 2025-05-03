Зеленский отверг перемирие на День Великой Победы – AFP

Владимир Зеленский отверг предложение Москвы временно остановить боевые действия в течение праздничных дней по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство France-Presse.

Агентство передает слова Зеленского: Киев не будет «играть в игры» ради создания приятной атмосферы, позволяющей президенту РФ Владимиру Путину «выйти из изоляции 9 мая».

Российская Федерация объявляет остановку всех боевых действий в дни празднования 80-летней годовщины Великой Победы: с 00.00 с 7 на 8 мая до 00.00 с 10 на 11 мая.

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