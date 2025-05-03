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Ватикан готовится к выборам 267-го Папы Римского

03 мая 2025 10:39
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Ватикан готовится к выборам нового Папы Римского. До конклава остались считаные дни. Напомним, он соберется 7 мая. Пока же рабочие завершили установку дымохода внутри и на крыше Сикстинской капеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ватикан готовится к выборам 267-го Папы Римского-2

Согласно многовековой традиции цвет дыма от сожженных бюллетеней голосующих кардиналов обозначит верующим результаты конклава. Черный будет означать отсутствие решения, белый дым возвестит об избрании 267-го Папы. Ожидается, что около 133 кардиналов проголосуют за преемника почившего Папы Франциска. Напомним, в 2013 году кардиналам потребовалось чуть более суток, чтобы определиться с выбором понтифика. Однако в этот раз предстоящее голосование может занять больше времени, поскольку впервые в истории католической церкви большинство кардиналов не являются европейцами. Так, многие из кандидатов на Святой Престол попросту никогда не виделись друг с другом.

# Папа Римский # Религия

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