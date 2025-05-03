Ватикан готовится к выборам 267-го Папы Римского

Ватикан готовится к выборам нового Папы Римского. До конклава остались считаные дни. Напомним, он соберется 7 мая. Пока же рабочие завершили установку дымохода внутри и на крыше Сикстинской капеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно многовековой традиции цвет дыма от сожженных бюллетеней голосующих кардиналов обозначит верующим результаты конклава. Черный будет означать отсутствие решения, белый дым возвестит об избрании 267-го Папы. Ожидается, что около 133 кардиналов проголосуют за преемника почившего Папы Франциска. Напомним, в 2013 году кардиналам потребовалось чуть более суток, чтобы определиться с выбором понтифика. Однако в этот раз предстоящее голосование может занять больше времени, поскольку впервые в истории католической церкви большинство кардиналов не являются европейцами. Так, многие из кандидатов на Святой Престол попросту никогда не виделись друг с другом.