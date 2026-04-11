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Константинов: у Украины появится шанс на мир, если переселить оттуда Зеленского

11 апреля 2026 08:39
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Константинов: у Украины появится шанс на мир, если переселить оттуда Зеленского-0

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, у Украины появится шанс на завершение конфликта и установление долгосрочного мира после переезда оттуда Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва стремится к прочному и устойчивому миру, указав, что «мир может наступить сегодня», если такое решение будет принято Зеленским.

Константинов убежден, что Зеленскому не нужен мир, но в случае его выезда «подальше» за пределы страны у Украины появится шанс на прекращение военного конфликта.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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