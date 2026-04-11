Высказывания министра обороны Британии Джона Хили в отношении Российской Федерации могут повлечь за собой последствия для Лондона, пишет РИА Новости со ссылкой на The Spectator.

В материале указано, что остается открытым вопрос касаемо реакции российского лидера Владимира Путина при заявлениях Хили: «Мы видим вас. Мы видим вашу активность у наших кабелей и трубопроводов. Знайте: любая попытка их повредить не пройдет и повлечет серьезные последствия». Такая, «безобидная на вид политическая бравада» может принести Британии «серьезные риски», – отмечает автор.

Поведение британского политика связано с намерением изобразить из себя «борца с Россией», чтобы скрыть плачевное состояние армии и оправдать неимение конкретных обязательств на Ближнем Востоке, указывает издание.

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