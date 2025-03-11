В Польшу прибыла новая партия южнокорейских танков

Польша продолжает вооружаться. Как сообщают местные СМИ, в одном из польских портов разгрузилось судно, доставившее из Южной Кореи очередную партию из 12 танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь количество бронетехники такого типа составило 110 единиц. Большая часть из них поступит на вооружение дивизии, расквартированной недалеко от границы с Беларусью. Но польское Министерство обороны на этом останавливаться не собирается. Планируется подписание контракта на закупку еще 180 южнокорейских танков на сумму около 6,5 миллиарда долларов. Варшава должна получить их до конца 2025 года. Остается добавить, что ранее Польша закупила у Южной Кореи более 200 самоходных арт-установок и системы залпового огня.