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Польский гражданин попросил политического убежища в Беларуси

06 мая 2024 12:26
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Гражданин Польши и в прошлом судья в Варшаве Томаш Шмидт подал прошение о предоставлении политического убежища в Беларуси. Об этом информирует БЕЛТА в Telegram-канале.

Он высказал свое несогласие с курсом польских властей и утверждает, что на Родине его будут преследовать из-за его политических взглядов.

Шмидт заявляет, что Польша – под влиянием США и Великобритании – движется к войне. На состоявшейся в Минске пресс-конференции он предъявил документы, свидетельствующие о его прошлой должности судьи, и объявил о своей отставке.

# Международная политика

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