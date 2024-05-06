Польский гражданин попросил политического убежища в Беларуси

Гражданин Польши и в прошлом судья в Варшаве Томаш Шмидт подал прошение о предоставлении политического убежища в Беларуси. Об этом информирует БЕЛТА в Telegram-канале.

Он высказал свое несогласие с курсом польских властей и утверждает, что на Родине его будут преследовать из-за его политических взглядов.

Шмидт заявляет, что Польша – под влиянием США и Великобритании – движется к войне. На состоявшейся в Минске пресс-конференции он предъявил документы, свидетельствующие о его прошлой должности судьи, и объявил о своей отставке.