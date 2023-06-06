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Кеннеди-младший заявил о потерях 350 тысяч бойцов ВСУ за время СВО

06 июня 2023 07:43
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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что потери Вооруженных сил Украины на передовой достигают приблизительно 350 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Он подчеркнул, что эта информация умышленно замалчивается руководством США и киевскими властями, сравнив ее с аналогичными манипуляциями в случае с пандемией коронавируса и войной в Ираке.

Кроме того, Кеннеди-младший считает, что американская власть не раскрывает истинную подоплеку украинского конфликта, заявляя, что «неоконсерваторы в Белом доме» инспирировали эту войну и на протяжении 10 лет и по-прежнему пренебрегают возможностью мирных переговоров, стремясь изнурить Россию. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина потеряла более 100 тысяч военнослужащих с начала специальной военной операции, однако представитель движения «Мы вместе с Россией»  Владимир Рогов считает, что эти цифры занижены как минимум вдвое.

# Международная политика # Владимир Рогов

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