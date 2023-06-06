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Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела. Власти готовы к эвакуации населения

06 июня 2023 07:08
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Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела. Власти готовы к эвакуации населения-1

При этом он опроверг сообщения СМИ о якобы разрушении дамбы электростанции. Это привело бы к масштабным наводнениям и даже возможной гибели людей. Разрушены все сооружения, которые находятся непосредственно над дамбой.

Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела. Власти готовы к эвакуации населения-4

Известно, что уровень воды ниже по течению поднялся на четыре метра. Ситуация пока не угрожает местным жителям, и их эвакуация не требуется, но власти к этому готовы.

# Социальная инфраструктура # Фотофакт

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