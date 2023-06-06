Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела. Власти готовы к эвакуации населения

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом он опроверг сообщения СМИ о якобы разрушении дамбы электростанции. Это привело бы к масштабным наводнениям и даже возможной гибели людей. Разрушены все сооружения, которые находятся непосредственно над дамбой.