Глава Евросовета Мишель шокирован атакой на Каховскую ГЭС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что пребывает в шоке из-за беспрецедентной атаки на Каховскую гидроэлектростанцию, пишет РИА Новости.

На своей странице в соцсетях он отметил, что Евросоюз объявит о выделении помощи районам, которые оказались подтоплены в результате происшествия. Также вопрос повреждения ГЭС будет поднят на заседании Евросовета. Атаку на гидроэлектростанцию он назвал беспрецедентной.

Во вторник появилась информация, что Каховская ГЭС подверглась атаке в ночь на 6 июня. Сама дамба в результате обстрела со стороны Украины разрушения не получила, повреждения зафиксированы в районе верхней части гидроэлектростанции. После произошедшего уровень воды по течению поднялся на 2,5 метра. Мэр Новой Каховки сообщил, что на случай необходимости эвакуации населения службы приведены в полную готовность.