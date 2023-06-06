Украинские спецслужбы намеревалась совершить теракт на территории Российской Федерации с применением «грязной бомбы». Об этом информирует Федерация службы безопасности РФ, пишет РИА Новости.

Сообщается, что планы Киева вскрылись в результате расследования российской стороной диверсии на аэродроме «Северный» в Ивановской области. Там украинские спецслужбы планировали подорвать самолеты дальней авиации. Предполагалась закладка «грязных бомб» с таймерами отсрочки для одновременного подрыва, а также приведения в негодность территории для проживания там людей.

По информации ФСБ, глава ГУР Украины Кирилл Буданов организовал подразделение с легкомоторной авиацией. Сотрудники структуры должны были передавать ДРГ, которые находились на российской территории, средства поражения. Удары планировалось наносить по объектам топливной инфраструктуры, энергетическим объектам. С начала 2023 года подразделение совершило пять боевых вылетов на территорию РФ. В результате были поражены объекты топливно-энергетического комплекса в районах России, которые граничат с украинской территорией.

В конце октября 2022 года Минобороны РФ информировало, что Киев готовит на своей территории провокацию с использованием «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Украинская сторона намеревалась обвинить Российскую Федерацию в применении оружия массового уничтожения.