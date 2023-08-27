Прямой эфир

Кеннеди-младший: США уничтожают Украину, поставляя снаряды с ураном

27 августа 2023 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший написал в соцсети X, что Вашингтон вносит лепту в гибель Украины, отправляя вооруженным силам страны боеприпасы с обедненным ураном, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для одного из российских СМИ, в которой отмечалось, что из-за поставок урановых снарядов территория Украины становится «непригодной для жизни». Несколько ранее газета Wall Street Journal писала, что Белый дом собирается утвердить поставку Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Военный вертолёт с морпехами США на борту потерпел крушение на севере Австралии
27 августа 2023 09:27

Военный вертолёт с морпехами США на борту потерпел крушение на севере Австралии

Шольц признал наличие проблем в экономике Германии
27 августа 2023 09:26

Шольц признал наличие проблем в экономике Германии

Украинский БПЛА повредил многоквартирный жилой дом в Курске
27 августа 2023 09:03

Украинский БПЛА повредил многоквартирный жилой дом в Курске