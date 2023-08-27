Кеннеди-младший: США уничтожают Украину, поставляя снаряды с ураном

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший написал в соцсети X, что Вашингтон вносит лепту в гибель Украины, отправляя вооруженным силам страны боеприпасы с обедненным ураном, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для одного из российских СМИ, в которой отмечалось, что из-за поставок урановых снарядов территория Украины становится «непригодной для жизни». Несколько ранее газета Wall Street Journal писала, что Белый дом собирается утвердить поставку Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.