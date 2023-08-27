Прямой эфир

Военный вертолёт с морпехами США на борту потерпел крушение на севере Австралии

27 августа 2023 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во время учений у берегов Австралии разбился вертолет V-22 Osprey с морскими пехотинцами США на борту, сообщает РИА Новости.

На его борту находились около 20 американских военнослужащих. В результате аварии могут быть жертвы. Членов экипажа объявили пропавшими без вести. 

Позднее стало известно, что несколько морских пехотинцев удалось вызволить с места падения самолета. О погибших информации не поступало. На помощь к месту катастрофы прибыли медики скорой помощи и полицейские. Официальные представители Министерства обороны Австралии утверждают, что военнослужащие не были причастны к аварии.

# Крушение вертолета

Другие новости рубрики

Все новости
Шольц признал наличие проблем в экономике Германии
27 августа 2023 09:26

Шольц признал наличие проблем в экономике Германии

Украинский БПЛА повредил многоквартирный жилой дом в Курске
27 августа 2023 09:03

Украинский БПЛА повредил многоквартирный жилой дом в Курске

В Румынии два взрыва прогремели на АЗС, погиб один человек
27 августа 2023 08:10

В Румынии два взрыва прогремели на АЗС, погиб один человек