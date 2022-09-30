Каждый третий житель Бразилии не может полностью прокормить семью

Новости Бразилии. В Бразилии стремительно растет уровень нищеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2021 года количество голодающих в стране увеличилось на 36 %. А каждый ее третий житель с трудом может прокормить семью.

Средний доход бразильцев упал до уровня 10-летней давности, увеличив острое социальное неравенство в стране. Из-за безудержного роста цен на продукты питания многие уже не могут позволить себе купить их в магазине или на рынке. В своих бедах бразильцы обвиняют президента страны. Возмущение людей вызывают и его публичные заявления, что в Бразилии нет ни бедности, ни голода. Эксперты считают, что растущая социальная напряженность может поставить крест на его дальнейшей политической карьере. Особенно учитывая тот факт, что он намерен вновь принять участие в президентских выборах, которые пройдут уже в октябре. Как пишут местные СМИ, голодные люди сметут Болсонару с поста.