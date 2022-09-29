Жителям Германии могут выделить 200 млрд евро, чтобы смягчить последствия энергокризиса

Которое, в конечном итоге выливается для них в непомерные коммунальные счета. С этой инициативой выступил министр финансов страны. Он считает, что субсидии необходимо сохранить в 2023 году. Теперь дело за малым, а именно договориться с канцлером ФРГ. Пойдет ли Олаф Шольц на очередную уступку – неизвестно. Он уже вынужден был согласиться отменить наценку на газ для жителей страны, чтобы избежать социального взрыва. Теперь ему предстоит принять или не принять тяжелое решение о выделении из бюджета сотни миллиардов евро.