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Жителям Германии могут выделить 200 млрд евро, чтобы смягчить последствия энергокризиса

29 сентября 2022 19:48
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Новости Германии. Правительство Германии готовит новый пакет помощи в 200 млрд евро для того, чтобы смягчить для людей последствия роста цены на газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям Германии могут выделить 200 млрд евро, чтобы смягчить последствия энергокризиса-1

Которое, в конечном итоге выливается для них в непомерные коммунальные счета. С этой инициативой выступил министр финансов страны. Он считает, что субсидии необходимо сохранить в 2023 году. Теперь дело за малым, а именно договориться с канцлером ФРГ. Пойдет ли Олаф Шольц на очередную уступку – неизвестно. Он уже вынужден был согласиться отменить наценку на газ для жителей страны, чтобы избежать социального взрыва. Теперь ему предстоит принять или не принять тяжелое решение о выделении из бюджета сотни миллиардов евро.

# Кризис в ЕС # Олаф Шольц # Кристиан Линднер # Новости Германии # Фотофакт

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