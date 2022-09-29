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«Мы хотим выплат и отставки депутатов». Акции протеста продолжают сотрясать Францию

29 сентября 2022 19:40
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Новости Франции. В Париже прошла многотысячная акция протеста, организованная профсоюзами работников практически всех отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное требование – отмена пенсионной реформы и повышение зарплаты.

«Мы хотим выплат и отставки депутатов». Акции протеста продолжают сотрясать Францию-1

В нынешней ситуации, когда в стране стремительно растет инфляция, заработная плата французов также быстро обесценивается. Кроме того, жители страны призывают власти наконец-то найти выход из энергетической ямы, когда непомерная цена на электричество и отопление толкает их в нищету. Люди несли плакаты с лозунгами, отражающими их недовольство не только пенсионной реформой, но и другими социальными проблемами: «Выше зарплаты, меньше войн!», «Пустые холодильники больше пять лет», «Мы хотим выплат и отставки депутатов». Мирная демонстрация закончилась столкновениями с полицией и задержаниями. Стоит отметить, что подобные акции сотрясают Францию не первый день. Демонстрации проходят во всех крупных городах. А из-за забастовки рабочих приостановили работу все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.

# Акции протеста # Олаф Шольц # Брюно Ле Мэр # Новости Франции # Фотофакт

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