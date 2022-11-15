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В Польше энергокризис уничтожает малый и средний бизнес

15 ноября 2022 12:06
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Новости Польши. Польские бизнесмены приостанавливают или прекращают свою деятельность, а некоторые из фирм и компаний не переживут зиму. Об этом сообщили в Федерации предпринимателей Польши. Из-за непомерных счетов за коммуналку и постоянно растущих расходов в стране с начала 2022 года закрылись более 200 тысяч компаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше энергокризис уничтожает малый и средний бизнес-1

Оставшиеся всерьез задумываются о приостановке деятельности. Чтобы выжить, многие частные предприятия планируют сократить сотрудников. Обеспокоенность Федерации вызывает то обстоятельство, что увеличение издержек, налогов и всякого рода взносов может увести бизнес в теневую экономику. Особенно это касается малых предприятий. Такую ситуацию эксперты назвали убийством малого бизнеса.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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