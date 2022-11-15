В Польше энергокризис уничтожает малый и средний бизнес

Новости Польши. Польские бизнесмены приостанавливают или прекращают свою деятельность, а некоторые из фирм и компаний не переживут зиму. Об этом сообщили в Федерации предпринимателей Польши. Из-за непомерных счетов за коммуналку и постоянно растущих расходов в стране с начала 2022 года закрылись более 200 тысяч компаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.