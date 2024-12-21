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Казань подверглась атаке ВСУ – зафиксировано 8 прилётов БПЛА

21 декабря 2024 10:51
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Казань под ударами украинских беспилотников. ВСУ атаковали столицу Татарстана. По официальным данным, зафиксировано 8 прилетов БПЛА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казань подверглась атаке ВСУ – зафиксировано 8 прилётов БПЛА-2

Часть дронов удалось перехватить. Остальные достигли цели. Атакованы оказались жилые дома. Врезавшиеся в них дроны спровоцировали возгорания. Жителей экстренно эвакуировали, их обеспечат питанием и всем необходимым. Погибших и пострадавших нет. На местах ЧП развернут оперативный штаб, работают специалисты, прибыли глава Татарстана и премьер-министр. В связи с событиями Казани в ижевском аэропорту приостановлены полеты. Мэрия города сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах. На два дня в целях безопасности в столице Татарстана отменены все массовые мероприятия.

# Новости России # Беспилотники

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