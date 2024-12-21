Казань подверглась атаке ВСУ – зафиксировано 8 прилётов БПЛА

Часть дронов удалось перехватить. Остальные достигли цели. Атакованы оказались жилые дома. Врезавшиеся в них дроны спровоцировали возгорания. Жителей экстренно эвакуировали, их обеспечат питанием и всем необходимым. Погибших и пострадавших нет. На местах ЧП развернут оперативный штаб, работают специалисты, прибыли глава Татарстана и премьер-министр. В связи с событиями Казани в ижевском аэропорту приостановлены полеты. Мэрия города сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах. На два дня в целях безопасности в столице Татарстана отменены все массовые мероприятия.