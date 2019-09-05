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Казахстанские регулировщики снова будут управлять движением при помощи жезлов

05 сентября 2019 14:02
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Новости Казахстана. Казахстанским регулировщикам вернули жезлы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дело в том, что 2 года назад в стране отказались от этих атрибутов, объяснив это решение успешным зарубежным опытом. С тех пор инспекторы управляли дорожным движением с помощью жестов.

Казахстанские регулировщики снова будут управлять движением при помощи жезлов-1

Однако этот язык остался непонятым многими водителями. И как раз по их многочисленным просьбам регулировщикам вернули жезлы. К тому же участились случаи наездов на полицейских.

Казахстанские регулировщики снова будут управлять движением при помощи жезлов-4



Очень тяжело было в начале без жезлов, хотя уже привыкли. Но хорошо, что их вернули. И ночью хорошо видно сотрудников, потому что жезл в руке светится.

Казахстанские регулировщики снова будут управлять движением при помощи жезлов-6

Арыстан Смаилбеков, старший лейтенант полиции (Казахстан):
Поднятие руки вверх означает «внимание, весь транспорт должен остановиться», и водители все равно продолжали движение. Это значит, что они не понимали регулировщика.

Закупать новую атрибутику для инспекторов не придется. Жезлы остались в достаточном количестве.

# Автомобили # Арыстан Смаилбеков # Фотофакт

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