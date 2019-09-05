Казахстанские регулировщики снова будут управлять движением при помощи жезлов

Дело в том, что 2 года назад в стране отказались от этих атрибутов, объяснив это решение успешным зарубежным опытом. С тех пор инспекторы управляли дорожным движением с помощью жестов.

Новости Казахстана. Казахстанским регулировщикам вернули жезлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако этот язык остался непонятым многими водителями. И как раз по их многочисленным просьбам регулировщикам вернули жезлы. К тому же участились случаи наездов на полицейских.

Очень тяжело было в начале без жезлов, хотя уже привыкли. Но хорошо, что их вернули. И ночью хорошо видно сотрудников, потому что жезл в руке светится.

Арыстан Смаилбеков, старший лейтенант полиции (Казахстан):

Поднятие руки вверх означает «внимание, весь транспорт должен остановиться», и водители все равно продолжали движение. Это значит, что они не понимали регулировщика.

Закупать новую атрибутику для инспекторов не придется. Жезлы остались в достаточном количестве.