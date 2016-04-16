Москвичей разочаровал снег в апреле: тысячами фото полнятся соцсети

Новости России. Утром в субботу москвичи и гости российской столицы, взглянув в окно, были разочарованы.

Вслед за аномально теплой погодой в Москву вернулась зима.

Жители столицы в социальных сетях сетуют, что вновь приходится доставать из шкафов теплые вещи: шарфы и шапки. Синоптики прогнозируют в российской столице не только снег, но и заморозки.

Напомним, несколько дней назад неприятный сюрприз преподнесла небесная канцелярия жителям культурной столицы России. Мощный снегопад обрушился на Санкт-Петербург (здесь подробности).

Счет фото и видео снегопада в апреле идет на тысячи.

И, судя по фотоотчетам, далеко не все пользователи соцсетй огорчены. Смотрим.