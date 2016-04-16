Папа Римский назвал современный миграционный кризис самой большой катастрофой после Второй мировой войны

Новости Греции. Папа Римский Франциск прибыл на греческий остров Лесбос. Там сейчас находятся тысячи беженцев из Сирии и Африки. Понтифик назвал современный миграционный кризис самой большой катастрофой после Второй мировой войны.

Папа Римский уже встретился с греческим премьером. Также планирует пообщаться с беженцами, а после совершить молитвы за мигрантов, погибших при переправе через Эгейское море. Напомню, за минувший год в Евросоюз прибыли около двух миллионов беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.