Прямой эфир

Папа Римский назвал современный миграционный кризис самой большой катастрофой после Второй мировой войны

16 апреля 2016 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Папа Римский Франциск прибыл на греческий остров Лесбос. Там  сейчас находятся тысячи беженцев из Сирии и Африки. Понтифик назвал современный миграционный кризис самой большой катастрофой после Второй мировой войны.

Папа Римский уже встретился с греческим  премьером. Также планирует пообщаться с беженцами, а после совершить молитвы за мигрантов, погибших при переправе через Эгейское море. Напомню, за минувший год  в Евросоюз прибыли около двух миллионов  беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Папа Римский # Папа Римский

Другие новости рубрики

Все новости
Торнадо в Уругвае: погибли минимум 4 человека
16 апреля 2016 11:47

Торнадо в Уругвае: погибли минимум 4 человека

Землетрясения в Японии: погибли около 30 человек, госпитализированы около 2000
16 апреля 2016 11:30

Землетрясения в Японии: погибли около 30 человек, госпитализированы около 2000

Шесть часов под обломками: в Японии спасли младенца, чудом выжившего при землетрясении
15 апреля 2016 13:29

Шесть часов под обломками: в Японии спасли младенца, чудом выжившего при землетрясении