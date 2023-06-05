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Кандидат в президенты США предложил пойти на уступки России ради мира в Украине

05 июня 2023 10:24
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США должны принудить Украину к серьезным уступкам России, чтобы завершить конфликт и переключить свое внимание на Китай. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Он отметил необходимость прекращения военных действий в Украине на мирных условиях и выразил уверенность, что главной угрозой для США является Китай. Рамасвами призвал не включать Украину в НАТО, чтобы США могли эффективнее противостоять Китаю в Азии. Он также отметил, что президент США должен в первую очередь заботиться о национальных интересах и не финансировать украинский конфликт.

Вивек Рамасвами является бизнесменом индийского происхождения, выдвинул свою кандидатуру в феврале и считает противостояние Китаю главным приоритетом для США. Он будет бороться за право стать кандидатом от Республиканской партии с Дональдом Трампом, Роном Десантисом и Никки Хейли.

# Международная политика # Рон Десантис # Дональд Трамп # Никки Хейли

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