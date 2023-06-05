В Болгарии начались масштабные военные учения. Участвует и сербская армия

Новости Болгарии. В Болгарии начались масштабные учения сил ПВО с участием авиации и военно-морского флота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо болгарских военных, в них задействованы и подразделения армии Сербии. Всего около полутора тысяч солдат. В течение четырех дней они будут отрабатывать навыки нанесения ударов по наземным, воздушным и морским целям. Как заявили в Софии, целью маневров является усовершенствование взаимодействия армейских подразделений, совместной группировки по обеспечению воздушного и морского суверенитета Болгарии.