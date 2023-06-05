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Страны ОПЕК+ договорились ещё больше сократить добычу нефти

05 июня 2023 10:01
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Страны ОПЕК+ договорились еще больше сократить добычу нефти: до 40 миллионов баррелей в сутки. Решение принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ОПЕК+ договорились ещё больше сократить добычу нефти-1

Сильнее всего прикрутит кран Саудовская Аравия, доведя добычу до самого низкого уровня за несколько лет. Соединенные Штаты и другие западные страны уже обвиняли ОПЕК+ в повышении цен на нефть и разжигании инфляции за счет сокращения добычи. А в организации настаивают на том, что это было сделано для стабилизации нефтяного рынка, который серьезно просел из-за ухудшения глобальной ситуации.

# Добыча нефти # Фотофакт

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