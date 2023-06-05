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Крушение самолёта в США. Есть погибшие

05 июня 2023 09:23
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Новости США. Минимум четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в США. Чтобы перехватить судно, которое нарушило воздушное пространство Вашингтона, по тревоге были подняты истребители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение самолёта в США. Есть погибшие-1

Комплекс Капитолия временно перевели в режим повышенной опасности. Экипаж «Суперджета» не отвечал на запросы диспетчера и требования пилотов военных самолетов изменить курс. Затем он начал терять высоту и рухнул в пригороде американской столицы. По предварительной версии, люди, находящиеся на борту, по неизвестной пока причине потеряли сознание.

# Авиакатастрофа # Новости США # Фотофакт

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