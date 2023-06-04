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Кандидат на пост президента США изъявила желание создать союз с Россией

04 июня 2023 10:07
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Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли изъявила готовность создать союз с Россией, но позже ее предвыборный штаб заявил, что она ошиблась. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает РИА Новости.

В интервью телеканалу WMUR-TV бывший постоянный представитель США при ООН Хейли сообщила, что хочет заключить союз с «неевропейскими» государствами, в том числе с Россией, для обеспечения международной безопасности.

Однако в субботу ее предвыборный штаб заявил, что она просто оговорилась, упоминая Россию. По утверждению пресс-секретаря Кена Фарнасо, это была незначительная оплошность, и Хейли была одной из самых твердых фигур в вопросе о России.

Хейли выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года в феврале. Как член Республиканской партии она должна будет соперничать  с губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим президентом Дональдом Трампом, который ранее уже объявил о своих планах вновь баллотироваться на пост президента в ноябре.

# Международная политика # Никки Хейли # Дональд Трамп # Рон Десантис

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