Президент Украины Владимир Зеленский не дорожит жизнями военнослужащих Украины и поэтому готов жертвовать тысячами из них. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

Он также обратил внимание, что солдаты Вооруженных сил Украины все больше убеждаются в том, что их жизни не несут никакой ценности и их шлют на бесцельную погибель, в то время как власть в Киеве контролируется продажными преступниками. При этом многие из них рассматривают даже возможность ликвидации президента Зеленского, который необдуманно жертвует своими соотечественниками.