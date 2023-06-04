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Макгрегор заявил, что Зеленский готов пожертвовать жизнями солдат ВСУ и кинуть их на убой

04 июня 2023 09:17
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Президент Украины Владимир Зеленский не дорожит жизнями военнослужащих Украины и поэтому готов жертвовать тысячами из них. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

Он также обратил внимание, что солдаты Вооруженных сил Украины все больше убеждаются в том, что их жизни не несут никакой ценности и их шлют на бесцельную погибель, в то время как власть в Киеве контролируется продажными преступниками. При этом многие из них рассматривают даже возможность ликвидации президента Зеленского, который необдуманно жертвует своими соотечественниками.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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